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Испания. Кубок
Спортинг - Вальядолид
Спортинг - Вальядолид: обзор матча 07 января 2009
Спортинг
07.01.2009, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Вальядолид
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