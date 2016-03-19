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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас: обзор матча 19 марта 2016
Реал Сосьедад
19.03.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
39'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
90'
+1
Желтая карточка
Р. Меса
87'
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
Момо
Желтая карточка
Д. Зурутуса
81'
78'
Замена
А. Монторо
️️️️
Тана
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Р. Пардо
77'
74'
Замена
Нили
️️️️
Н. Эль-Жар
74'
Желтая карточка
Тана
Замена
К. Мартинес
️️️️
А. Элустондо
73'
Желтая карточка
А. Элустондо
73'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Х. Прието
62'
55'
Желтая карточка
М. Лемос
39'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Пас отдал
Х. Виера
Желтая карточка
И. Мартинес
38'
31'
Желтая карточка
Д. Гарсия
20'
Желтая карточка
Х. Гарридо
Желтая карточка
А. Ильярраменди
17'
13'
Пенальти не реализован!
Х. Виера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
11
Момо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
32
Нили
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
26
Мартинес
13
Рейес
6
Элустондо
10
Прието
14
Ильярраменди
14
Пардо
21
Оярсабаль
9
Жонатас
10
Вела
4-2-1-3
13
Варас
3
Лемос
5
Гарсия
16
Айтами
22
Гарридо
11
Момо
16
Меса
10
Виера
25
Эль-Жар
12
Виллиан Жозе
24
Тана
6
Элустондо
19
Мартинес
19
Мартинес
6
Элустондо
14
Пардо
23
Гранеро
23
Гранеро
14
Пардо
10
Прието
17
Зурутуса
17
Зурутуса
10
Прието
11
Момо
23
Кастельяно
23
Кастельяно
11
Момо
24
Тана
19
Монторо
19
Монторо
24
Тана
25
Эль-Жар
32
Нили
32
Нили
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
13
Ойер
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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