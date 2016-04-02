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Ингольштадт - Шальке-04
Ингольштадт - Шальке-04: обзор матча 02 апреля 2016
Ингольштадт
02.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
29'
М. Хартманн (П)
45+2'
Л. Хинтерсер
65'
Д. Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Шальке-04
90'
Желтая карточка
Ж. Матип
Замена
М. Мультауп
️️️️
Л. Хинтерсер
88'
80'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Замена
А. Коэн
️️️️
Д. Лескано
79'
74'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 3:0!
Д. Лескано
Пас отдал
Д. Да Коста
65'
Замена
М. Леки
️️️️
М. Хартманн
64'
62'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
62'
Замена
А. Шепф
️️️️
Л. Горецка
ГОЛ! 2:0!
Л. Хинтерсер
Пас отдал
Д. Да Коста
45'
+2
41'
Желтая карточка
Л. Сане
Желтая карточка
П. Гросс
38'
35'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
34'
Желтая карточка
М. Майер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Хартманн
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Рожер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
37
Дарио Лескано
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
22
Константин Энгель
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-4-1-2
28
Озкан
34
Матип
18
Брежери
21
Да Коста
13
Кристиансен
8
Рожер
13
Гросс
4
Бауэр
9
Хартманн
16
Хинтерсер
37
Лескано
3-1-2-2-2
1
Ферманн
80
Кайсара
3
Аого
32
Матип
33
Нойштедтер
27
Горецка
30
Гайс
10
Сане
7
Майер
9
Ди Санто
13
Чупо-Мотинг
9
Хартманн
7
Леки
7
Леки
9
Хартманн
16
Хинтерсер
11
Мультауп
11
Мультауп
16
Хинтерсер
37
Лескано
36
Коэн
36
Коэн
37
Лескано
27
Горецка
18
Шепф
18
Шепф
27
Горецка
13
Чупо-Мотинг
20
Бельханда
20
Бельханда
13
Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
9
Ди Санто
Остались в запасе
Ингольштадт
Шальке-04
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
22
Константин Энгель
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
22
Константин Энгель
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Ингольштадт - Шальке-04
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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