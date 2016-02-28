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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 28 февраля 2016
Айнтрахт
28.02.2016, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
90'
+1
Желтая карточка
М. Майер
Желтая карточка
М. Хасебе
90'
+1
89'
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
С. Киттель
️️️️
С. Хусти
87'
Замена
С. Медойевич
️️️️
М. Штендера
87'
75'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Я. Регасел
️️️️
К. Самбрано
71'
67'
Замена
Л. Сане
️️️️
Ю. Бельханда
62'
Замена
М. Майер
️️️️
Ж. Кайсара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-2-4-1
1
Градецки
3
Самбрано
19
Абрахам
23
Русс
5
Очипка
20
Хасебе
9
Хусти
18
Штендера
10
Фабиан
14
Майер
9
Сеферович
3-3-3-1
1
Ферманн
3
Аого
80
Кайсара
32
Матип
27
Ритер
33
Нойштедтер
23
Колашинац
20
Бельханда
30
Гайс
23
Хейбьерг
21
Хунтелаар
3
Самбрано
23
Регасел
23
Регасел
3
Самбрано
18
Штендера
34
Медойевич
34
Медойевич
18
Штендера
9
Хусти
8
Киттель
8
Киттель
9
Хусти
80
Кайсара
7
Майер
7
Майер
80
Кайсара
20
Бельханда
10
Сане
10
Сане
20
Бельханда
21
Хунтелаар
9
Ди Санто
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Армин Фех
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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