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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Штутгарт
Шальке-04 - Штутгарт: обзор матча 21 февраля 2016
Шальке-04
21.02.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
14'
Ю. Бельханда
74'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Штутгарт
Замена
Д. Аого
️️️️
Ю. Бельханда
85'
Желтая карточка
Л. Сане
81'
Желтая карточка
А. Шепф
75'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Харник
71'
Замена
М. Харник
️️️️
С. Ди
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. Хунтелаар
71'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
69'
67'
Замена
А. Кравец
️️️️
Т. Вернер
62'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
28'
Желтая карточка
Д. Дидави
Замена
Л. Сане
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
22'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бельханда
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
3-1-4-2
1
Ферманн
23
Колашинац
32
Матип
80
Кайсара
33
Нойштедтер
18
Шепф
27
Горецка
30
Гайс
20
Бельханда
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
3-4-2-1
22
Тытонь
5
Швааб
2
Инсуа
5
Нидермайер
4
Гентнер
20
Ди
10
Рупп
6
Гросскройц
10
Дидави
18
Костич
11
Вернер
20
Бельханда
3
Аого
3
Аого
20
Бельханда
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
9
Ди Санто
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
20
Ди
22
Харник
22
Харник
20
Ди
11
Вернер
11
Кравец
11
Кравец
11
Вернер
Остались в запасе
Шальке-04
Штутгарт
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Юрген Крамни
Статистика матча Шальке-04 - Штутгарт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Арена HD
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