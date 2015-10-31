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Шальке-04 - Ингольштадт
Шальке-04 - Ингольштадт: обзор матча 31 октября 2015
Шальке-04
31.10.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ингольштадт
77'
Л. Сане
39'
Т. Левелс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Ингольштадт
79'
Замена
А. Моралес
️️️️
М. Леки
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
77'
73'
Замена
Р. Бауэр
️️️️
М. Хартманн
72'
Желтая карточка
Л. Хинтерсер
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Л. Горецка
68'
61'
Желтая карточка
П. Гросс
Желтая карточка
Б. Хеведес
60'
56'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Э. Качунга
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Колашинац
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Т. Левелс
Пас отдал
М. Хартманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Элиас Качунга
ПВ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
22
Константин Энгель
ЦП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Ферманн
5
Хеведес
3
Аого
32
Матип
23
Колашинац
80
Кайсара
27
Горецка
7
Майер
10
Сане
21
Хунтелаар
9
Ди Санто
3-2-2-3
28
Озкан
18
Брежери
34
Матип
29
Зуттнер
28
Левелс
21
Хюбнер
13
Гросс
13
Кристиансен
10
Качунга
9
Хартманн
7
Леки
27
Горецка
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
27
Горецка
23
Колашинац
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
23
Колашинац
7
Леки
27
Моралес
27
Моралес
7
Леки
9
Хартманн
4
Бауэр
4
Бауэр
9
Хартманн
10
Качунга
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
10
Качунга
Остались в запасе
Шальке-04
Ингольштадт
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Шальке-04 - Ингольштадт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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