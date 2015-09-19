Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия М
Кельн - Боруссия М: обзор матча 19 сентября 2015
Кельн
19.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
64'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия М
Замена
С. Цоллер
️️️️
Ю. Осако
88'
78'
Желтая карточка
О. Вендт
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Л. Биттенкурт
77'
76'
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Дауд
70'
Желтая карточка
Т. Азар
70'
Замена
А. Хан
️️️️
И. Траоре
70'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Т. Азар
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
Л. Биттенкурт
64'
Замена
М. Йойич
️️️️
К. Фогт
46'
23'
Желтая карточка
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
27
Нико Бранденбургер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хорн
16
Ольковски
4
Соренсен
7
Фогт
14
Хектор
3
Хайнц
31
Риссе
33
Леманн
32
Биттенкурт
27
Модест
10
Осако
4-1-1-2-2
1
Зоммер
27
Бранденбургер
24
Янчке
15
Кристенсен
17
Вендт
34
Джака
81
Дауд
16
Траоре
9
Азар
11
Раффаэл
18
Дрмич
32
Биттенкурт
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Биттенкурт
7
Фогт
18
Йойич
18
Йойич
7
Фогт
10
Осако
6
Цоллер
6
Цоллер
10
Осако
16
Траоре
28
Хан
28
Хан
16
Траоре
9
Азар
14
Шульц
14
Шульц
9
Азар
81
Дауд
10
Хргота
10
Хргота
81
Дауд
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Кельн - Боруссия М
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Боруссия М
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+