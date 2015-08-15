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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 15 августа 2015
Вердер
15.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Шальке-04
34'
Т. Гебре Селасси (АГ)
68'
Э. Чупо-Мотинг
85'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
85'
ГОЛ! 0:3!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Л. Сане
Замена
А. Гальвез
️️️️
Ф. Бартельс
84'
82'
Замена
Л. Сане
️️️️
Л. Горецка
80'
Желтая карточка
М. Хегер
77'
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Фритц
70'
68'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Ж. Матип
62'
Замена
М. Хегер
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
А. Йоханссон
️️️️
Л. Озтюнали
57'
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Гебре Селасси
17'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
М. Настасич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
4-5-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
8
Фритц
3
Гарсия
44
Баргфреде
16
Юнузович
31
Бартельс
21
Озтюнали
11
Уджа
4-2-1-3
1
Ферманн
27
Ритер
22
Настасич
32
Матип
3
Аого
30
Гайс
27
Горецка
7
Дракслер
13
Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
31
Бартельс
6
Гальвез
6
Гальвез
31
Бартельс
8
Фритц
27
Гриллич
27
Гриллич
8
Фритц
21
Озтюнали
7
Йоханссон
7
Йоханссон
21
Озтюнали
22
Настасич
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
22
Настасич
9
Ди Санто
6
Хегер
6
Хегер
9
Ди Санто
27
Горецка
10
Сане
10
Сане
27
Горецка
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Вердер - Шальке-04
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
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