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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Ротерхэм
Сток Сити - Ротерхэм: обзор матча 11 ноября 2008
Сток Сити
11.11.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сток Сити - Ротерхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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