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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вест Хэм - Астра
Вест Хэм - Астра: обзор матча 30 июля 2015
Вест Хэм
30.07.2015, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Астра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вест Хэм - Астра
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
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Вест Хэм
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24 октября
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Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
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