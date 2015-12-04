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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Динамо К
Металлург - Динамо К: обзор матча 04 декабря 2015
Металлург
04.12.2015, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 6
Завершен
Динамо К
8'
А. Ярмоленко
22'
Р. Петрович
47'
Д. Гармаш
61'
Л. Теодорчик
86'
О. Гусев (П)
90+2'
О. Гусев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Динамо К
90'
+2
ГОЛ! 0:6!
О. Гусев
Пас отдал
А. Кравец
86'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
О. Гусев
Замена
Р. Стефурак
️️️️
Н. Татарков
82'
Желтая карточка
Д. Гапончук
79'
Замена
Е. Издебский
️️️️
А. Кузнецов
71'
66'
Замена
А. Кравец
️️️️
Л. Теодорчик
61'
ГОЛ! 0:4!
Л. Теодорчик
Пас отдал
Д. Гармаш
56'
Желтая карточка
Р. Петрович
47'
ГОЛ! 0:3!
Д. Гармаш
Пас отдал
Н. Морозюк
46'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Д. Гонсалес
46'
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Я. Ковалевский
46'
Желтая карточка
И. Корнев
44'
22'
ГОЛ! 0:2!
Р. Петрович
Пас отдал
Антунеш
Желтая карточка
Е. Демченко
20'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
5
Семен Ключик
ЦЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
2
Дмитрий Гапончук
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
17
Егор Демченко
ЦП
19
Илья Корнев
ЦП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
15
Ян Ковалевский
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
22
Егор Клименчук
ЛЗ
3
Евгений Издебский
ЦЗ
11
Роман Стефурак
ЦП
77
Владислав Игнатьев
ЦП
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
4-4-1-1
16
Шеремета
15
Кузнецов
95
Кулинич
2
Гапончук
5
Ключик
17
Демченко
88
Орелеси
77
Игнатенко
19
Корнев
11
Татарков
15
Ковалевский
3-1-2-2-2
1
Шовковский
5
Антунеш
15
Драгович
34
Хачериди
3
Петрович
8
Сидорчук
6
Морозюк
7
Ярмоленко
19
Гармаш
10
Гонсалес
91
Теодорчик
11
Татарков
11
Стефурак
11
Стефурак
11
Татарков
15
Кузнецов
3
Издебский
3
Издебский
15
Кузнецов
15
Ковалевский
77
Игнатьев
77
Игнатьев
15
Ковалевский
10
Гонсалес
20
Бельханда
20
Бельханда
10
Гонсалес
7
Ярмоленко
20
Гусев
20
Гусев
7
Ярмоленко
91
Теодорчик
11
Кравец
11
Кравец
91
Теодорчик
Остались в запасе
Металлург
Динамо К
22
Егор Клименчук
ЛЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
Главный тренер
Анатолий Чанцев
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
22
Егор Клименчук
ЛЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Металлург - Динамо К
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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