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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Оренбург
Енисей - Оренбург: обзор матча 07 апреля 2016
Енисей
07.04.2016, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
60'
В. Афонин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Оренбург
90'
+1
Замена
А. Кобялко
️️️️
В. Парняков
80'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Друзин
Замена
А. Исаев
️️️️
А. Радченко
77'
73'
Замена
И. Маркелов
️️️️
И. Коронов
68'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Н. Саталкин
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Алиев
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
В. Афонин
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Мануковский
46'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Ломакин
46'
Желтая карточка
К. Марущак
39'
Желтая карточка
И. Шабаев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-4-1-1
77
Бородько
46
Цховребов
18
Марущак
80
Климов
22
Шабаев
90
Ломакин
8
Мануковский
10
Алиев
8
Иванов
88
Галыш
27
Радченко
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
14
Коронов
30
Друзин
8
Шогенов
87
Саталкин
10
Алиев
9
Лешонок
9
Лешонок
10
Алиев
27
Радченко
10
Исаев
10
Исаев
27
Радченко
90
Ломакин
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
90
Ломакин
8
Мануковский
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
8
Мануковский
30
Друзин
84
Воробьев
84
Воробьев
30
Друзин
14
Коронов
88
Маркелов
88
Маркелов
14
Коронов
10
Парняков
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Парняков
87
Саталкин
14
Аппаев
14
Аппаев
87
Саталкин
Остались в запасе
Енисей
Оренбург
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
9
Александр Руденко
ВР
17
Артурс Зюзинс
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
17
Артурс Зюзинс
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Енисей - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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