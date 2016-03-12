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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Волгарь
Зенит-2 - Волгарь: обзор матча 12 марта 2016
Зенит-2
12.03.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 3
Завершен
Волгарь
22'
Д. Богаев
88'
Р. Шейдаев (П)
10'
О. Алейник
25'
А. Кренделев
36'
О. Алейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Волгарь
Желтая карточка
Ю. Бавин
90'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Шейдаев
88'
86'
Красная карточка
С. Зуйков
80'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
О. Алейник
77'
Замена
Р. Болов
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
Ю. Бавин
️️️️
В. Зинков
74'
73'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
И. Лукьяновс
Желтая карточка
Е. Чернов
71'
Замена
П. Осипов
️️️️
П. Киреенко
61'
58'
Желтая карточка
Б. Петрович
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
К. Зырянов
46'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
А. Попов
46'
36'
ГОЛ! 1:3!
О. Алейник
32'
Желтая карточка
С. Терехов
25'
ГОЛ! 1:2!
А. Кренделев
ГОЛ! 1:1!
Д. Богаев
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
О. Алейник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
91
Данила Ящук
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
15
Алексей Коломийченко
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-3-3-1
23
Бабурин
23
Чернов
33
Йованович
58
Зуев
18
Зырянов
88
Богаев
5
Зинков
13
Киреенко
99
Палиенко
18
Попов
91
Долгов
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
28
Байрыев
13
Иванов
11
Сутормин
32
Терехов
33
Кренделев
10
Лукьяновс
11
Петрович
34
Алейник
9
Асильдаров
18
Попов
10
Саламатов
10
Саламатов
18
Попов
13
Киреенко
73
Осипов
73
Осипов
13
Киреенко
5
Зинков
40
Бавин
40
Бавин
5
Зинков
18
Зырянов
7
Шейдаев
7
Шейдаев
18
Зырянов
34
Алейник
10
Газзаев
10
Газзаев
34
Алейник
10
Лукьяновс
15
Коломийченко
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
9
Асильдаров
88
Болов
88
Болов
9
Асильдаров
Остались в запасе
Зенит-2
Волгарь
91
Данила Ящук
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
99
Михаил Жабкин
ЦФ
11
Александр Болонин
ЛВ
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
91
Данила Ящук
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
11
Александр Болонин
ЛВ
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Волгарь
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Волгарь
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Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
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0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
МСА Петровский
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