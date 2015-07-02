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Лига Европы 2026/2027
Викингур - Русенборг
Викингур - Русенборг: обзор матча 02 июля 2015
Викингур
02.07.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Русенборг
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Статистика матча Викингур - Русенборг
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Матчи команд
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
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Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
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Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Викингур
2 : 0
18.10.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Б68 Тофтир
1 : 2
11.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Викингур
3 : 3
19.09.2026
Вестур
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
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