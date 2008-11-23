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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Черноморец
Арсенал - Черноморец: обзор матча 23 ноября 2008
Арсенал
23.11.2008, воскресенье, 16:00
Чемпионат Украины, 16 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
75'
Д. Олейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Черноморец
ГОЛ! 1:0!
Д. Олейник
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
6
Сергей Кузнецов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
20
Сергей Пивненко
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Геннадий Нижегородов
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
30
Себастьян Васкез
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
10
Александр Косырин
ЦФ
0
Альваро Мельо
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
3-4-1-2
1
Рева
44
Симоненко
16
Евсеев
5
Мандзюк
20
Закарлюка
11
Старгородский
4
Хомин
6
Кузнецов
16
Олейник
7
Лысенко
20
Пивненко
3-2-3-2
0
Ширяев
15
Шандрук
4
Гришко
80
Корнев
2
Нижегородов
13
Белецкий
10
Корытько
0
Левига
30
Васкез
0
Мельо
10
Косырин
Остались в запасе
Арсенал
Черноморец
Главный тренер
Виталий Шевченко
Главный тренер
Виталий Шевченко
Статистика матча Арсенал - Черноморец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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