Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лилль
Сент-Этьен - Лилль: обзор матча 14 мая 2016
Сент-Этьен
14.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
41'
Эдер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лилль
Желтая карточка
С. Руффье
90'
+8
90'
+5
Замена
Ф. Берья
️️️️
М. Амалфитано
83'
Желтая карточка
Л. Нангис
Замена
П. Полома
️️️️
К. Монне-Паке
82'
78'
Замена
А. Сумаоро
️️️️
Р. Лопеш
Замена
Р. Берич
️️️️
Н. Мопе
67'
65'
Замена
Л. Нангис
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
Р. Амума
️️️️
Б. Корнье
59'
Желтая карточка
Н. Ру
42'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Эдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
4-3-3
16
Руффье
32
Ассу-Экотто
24
Перрен
19
Погба
28
Теофил-Катерин
24
Коад
10
Корнье
11
Клеман
22
Монне-Паке
11
Мопе
26
Ру
4-1-3-1-1
1
Эньяма
19
Сидибе
14
Корчиа
25
Баша
2
Сивелли
10
Амаду
15
Бальмон
31
Амалфитано
24
Мавуба
9
Лопеш
24
Эдер
10
Корнье
17
Амума
17
Амума
10
Корнье
22
Монне-Паке
39
Полома
39
Полома
22
Монне-Паке
11
Мопе
9
Берич
9
Берич
11
Мопе
31
Амалфитано
18
Берья
18
Берья
31
Амалфитано
9
Лопеш
5
Сумаоро
5
Сумаоро
9
Лопеш
15
Бальмон
7
Нангис
7
Нангис
15
Бальмон
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лилль
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Сент-Этьен - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 23:55)
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Лилль
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+