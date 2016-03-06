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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Тулуза
Марсель - Тулуза: обзор матча 06 марта 2016
Марсель
06.03.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
74'
С. Флетчер
55'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Тулуза
87'
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
Замена
Ф. Товен
️️️️
Р. Кабелла
87'
79'
Замена
О. Трехо
️️️️
Т. Думбия
76'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Ж. Акпа-Акпро
ГОЛ! 1:1!
С. Флетчер
74'
Замена
Р. Алессандрини
️️️️
Роланду
63'
Желтая карточка
Роланду
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Э. Дидо
Замена
А. Баррада
️️️️
Л. Диарра
45'
35'
Желтая карточка
А. Бли
Желтая карточка
К. Рекик
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
7
Сомалья
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
16
Лукас Силва
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Манданда
22
Манкильо
4
Рекик
6
Роланду
23
Менди
22
Исла
19
Диарра
14
Н'Куду
5
Кабелла
26
Флетчер
44
Батшуайи
3-1-3-3
40
Лафон
29
Мубандже
32
Тиссеран
6
Диоп
29
Бли
17
Дидо
3
Думбия
7
Сомалья
26
Акпа-Акпро
10
Бен-Йеддер
22
Брейтуэйт
19
Диарра
10
Баррада
10
Баррада
19
Диарра
6
Роланду
7
Алессандрини
7
Алессандрини
6
Роланду
5
Кабелла
10
Товен
10
Товен
5
Кабелла
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
26
Акпа-Акпро
14
Бодигер
14
Бодигер
26
Акпа-Акпро
3
Думбия
8
Трехо
8
Трехо
3
Думбия
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
16
Лукас Силва
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
16
Лукас Силва
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Марсель - Тулуза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
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