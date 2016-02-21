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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 21 февраля 2016
Лилль
21.02.2016, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
Лион
28'
С. Буфал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лион
Желтая карточка
В. Эньяма
90'
88'
Вторая желтая
К. Гренье
84'
Замена
З. Лабиди
️️️️
Д. Ферри
Замена
Ж. Талло
️️️️
Я. Бензия
83'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
С. Буфал
75'
75'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
71'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Р. Геззаль
71'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Э. Ботик
66'
65'
Замена
С. Дардер
️️️️
М. Корне
Желтая карточка
И. Амаду
63'
61'
Вторая желтая
К. Жалле
Замена
Ф. Бальмон
️️️️
М. Амалфитано
55'
52'
Желтая карточка
Д. Ферри
Желтая карточка
Р. Сивелли
43'
41'
Желтая карточка
К. Жалле
Желтая карточка
Р. Мавуба
30'
29'
Желтая карточка
К. Гренье
ГОЛ! 1:0!
С. Буфал
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
30
Стив Элана
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
7
Ленни Нангис
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
18
Закария Лабиди
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эньяма
2
Сивелли
19
Сидибе
5
Сумаоро
14
Корчиа
10
Амаду
31
Амалфитано
24
Мавуба
17
Буфал
8
Бензия
11
Ботик
4-3-2-1
1
Лопеш
13
Жалле
21
Морель
2
Янга-Мбива
14
Умтити
4
Ферри
18
Геззаль
19
Гренье
28
Вальбуэна
70
Корне
91
Ляказетт
17
Буфал
9
Лопеш
9
Лопеш
17
Буфал
31
Амалфитано
15
Бальмон
15
Бальмон
31
Амалфитано
8
Бензия
49
Талло
49
Талло
8
Бензия
4
Ферри
18
Лабиди
18
Лабиди
4
Ферри
70
Корне
10
Дардер
10
Дардер
70
Корне
18
Геззаль
28
Перрен
28
Перрен
18
Геззаль
Остались в запасе
Лилль
Лион
30
Стив Элана
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лилль - Лион
5
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
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