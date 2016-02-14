Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Кан
Лион - Кан: обзор матча 14 февраля 2016
Лион
14.02.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 26 тур
4 : 1
Завершен
Кан
8'
С. Умтити
16'
А. Ляказетт
45'
М. Корне
83'
К. Толиссо
58'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Кан
ГОЛ! 4:1!
К. Толиссо
Пас отдал
Р. Геззаль
83'
80'
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Н. Соб
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Корне
80'
Замена
С. Дардер
️️️️
Д. Ферри
80'
Желтая карточка
Д. Ферри
72'
69'
Желтая карточка
Н. Соб
68'
Желтая карточка
А. Яхья
64'
Желтая карточка
Ж. Н'Кололо
58'
ГОЛ! 3:1!
А. Делор
Пас отдал
Р. Роделен
Желтая карточка
М. Гоналон
56'
46'
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
Ж. Макенго
Желтая карточка
М. Корне
46'
ГОЛ! 3:0!
М. Корне
Пас отдал
К. Толиссо
45'
28'
Желтая карточка
В. Бесса
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Д. Ферри
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Умтити
Пас отдал
К. Толиссо
8'
7'
Желтая карточка
Д. Да Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Закария Лабиди
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
12
Бедимо
2
Янга-Мбива
14
Умтити
13
Жалле
25
Гоналон
8
Толиссо
4
Ферри
70
Корне
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
2-4-1-2
1
Веркутр
8
Аппиа
3
Да Силва
11
Бесса
25
Фере
2
Соб
17
Макенго
10
Нтибазонкиза
23
Роделен
9
Делор
70
Корне
18
Геззаль
18
Геззаль
70
Корне
4
Ферри
10
Дардер
10
Дардер
4
Ферри
17
Макенго
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
17
Макенго
2
Соб
18
Адеоти
18
Адеоти
2
Соб
Остались в запасе
Лион
Кан
18
Закария Лабиди
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
18
Закария Лабиди
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
Остались в запасе
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Лион - Кан
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Лион
Кан
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+