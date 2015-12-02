Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Сент-Этьен
Лилль - Сент-Этьен: обзор матча 02 декабря 2015
Лилль
02.12.2015, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
60'
Я. Бензия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Сент-Этьен
Замена
С. Мейте
️️️️
М. Мартен
86'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
86'
Замена
Б. Гийом
️️️️
Ж. Талло
80'
Замена
Л. Нангис
️️️️
Я. Бензия
76'
74'
Замена
Н. Мопе
️️️️
К. Монне-Паке
67'
Замена
Р. Коад
️️️️
Ж. Клеман
67'
Желтая карточка
Р. Амума
65'
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ! 1:0!
Я. Бензия
Пас отдал
М. Мартен
60'
56'
Замена
Р. Амума
️️️️
Ж. Бамба
Желтая карточка
А. Сумаоро
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
14
Яу Йебоа
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
4-3-1-2
1
Эньяма
14
Корчиа
31
Сунзу
5
Сумаоро
19
Сидибе
24
Мавуба
15
Мартен
15
Бальмон
8
Бензия
11
Ботик
49
Талло
4-3-1-2
16
Руффье
29
Клер
19
Погба
24
Перрен
32
Ассу-Экотто
9
Эйссерик
11
Клеман
17
Пажо
19
Бамба
26
Ру
22
Монне-Паке
15
Мартен
8
Мейте
8
Мейте
15
Мартен
49
Талло
9
Гийом
9
Гийом
49
Талло
8
Бензия
7
Нангис
7
Нангис
8
Бензия
19
Бамба
17
Амума
17
Амума
19
Бамба
11
Клеман
24
Коад
24
Коад
11
Клеман
22
Монне-Паке
11
Мопе
11
Мопе
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Лилль
Сент-Этьен
10
Ибраим Амаду
ОП
14
Яу Йебоа
ЦП
16
Майк Меньян
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
14
Яу Йебоа
ЦП
16
Майк Меньян
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Остались в запасе
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лилль - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Лилль
Сент-Этьен
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+