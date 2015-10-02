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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монпелье
Лилль - Монпелье: обзор матча 02 октября 2015
Лилль
02.10.2015, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
43'
С. Буфал (П)
64'
Д. Сидибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монпелье
Замена
Я. Бензия
️️️️
С. Буфал
90'
+1
87'
Замена
П. Ласн
️️️️
С. Камара
Замена
С. Гирасси
️️️️
Ж. Талло
87'
81'
Замена
Х. Деса
️️️️
Б. Дабо
Замена
Э. Ботик
️️️️
Л. Нангис
78'
Желтая карточка
С. Корчиа
72'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сидибе
Пас отдал
М. Оббади
64'
63'
Замена
К. Корнетт
️️️️
Р. Бенсебаини
58'
Желтая карточка
Б. Дабо
Желтая карточка
М. Оббади
51'
Желтая карточка
Р. Мавуба
48'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Буфал
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
11
Хеан Деса
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
3-2-1-1-2
16
Меньян
28
Павар
19
Сидибе
31
Сунзу
2
Сивелли
14
Корчиа
24
Мавуба
17
Буфал
7
Нангис
49
Талло
3-3-2-1-1
1
Пьонье
44
Реми
3
Конгре
4
Хилтон
5
Бенсебаини
6
Скири
21
Руссийон
8
Мартен
6
Дабо
10
Будебуз
19
Камара
17
Буфал
8
Бензия
8
Бензия
17
Буфал
7
Нангис
11
Ботик
11
Ботик
7
Нангис
49
Талло
9
Гирасси
9
Гирасси
49
Талло
5
Бенсебаини
92
Корнетт
92
Корнетт
5
Бенсебаини
19
Камара
6
Ласн
6
Ласн
19
Камара
6
Дабо
11
Деса
11
Деса
6
Дабо
Остались в запасе
Лилль
Монпелье
10
Ибраим Амаду
ОП
30
Стив Элана
ВР
8
Суалихо Мейте
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
Главный тренер
Эрве Ренар
7
Флориан Сотока
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
30
Стив Элана
ВР
8
Суалихо Мейте
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
Остались в запасе
7
Флориан Сотока
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Лилль - Монпелье
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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