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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Марсель
Тулуза - Марсель: обзор матча 23 сентября 2015
Тулуза
23.09.2015, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
67'
М. Брейтуэйт
90'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Марсель
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
А. Баррада
Замена
У. Спайич
️️️️
А. Регаттен
89'
Желтая карточка
Ж. Акпа-Акпро
87'
Красная карточка
С. Яго
87'
Замена
А. Бли
️️️️
В. Бен-Йеддер
87'
Желтая карточка
Т. Думбия
85'
Вторая желтая
Ф. Мубандже
84'
77'
Красная карточка
Б. Менди
77'
Замена
Б. Менди
️️️️
П. Де Челье
71'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Л. Силва
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Э. Дидо
70'
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
А. Регаттен
67'
61'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Кабелла
Желтая карточка
Ф. Мубандже
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
2
Максим Спано
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
12
Юссеф Бен-Али
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-3
1
Гойкоэчеа
32
Тиссеран
27
Кана-Бийик
20
Яго
29
Мубандже
17
Регаттен
17
Дидо
3
Думбия
10
Бен-Йеддер
22
Брейтуэйт
26
Акпа-Акпро
4-1-3-2
30
Манданда
22
Исла
63
Н'Кулу
4
Рекик
29
Де Челье
16
Силва
14
Н'Куду
19
Диарра
10
Баррада
5
Кабелла
7
Окампос
10
Бен-Йеддер
29
Бли
29
Бли
10
Бен-Йеддер
17
Регаттен
25
Спайич
25
Спайич
17
Регаттен
17
Дидо
14
Бодигер
14
Бодигер
17
Дидо
29
Де Челье
23
Менди
23
Менди
29
Де Челье
16
Силва
70
Сарр
70
Сарр
16
Силва
5
Кабелла
44
Батшуайи
44
Батшуайи
5
Кабелла
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
2
Максим Спано
ЦЗ
12
Юссеф Бен-Али
ЦФ
16
Али Ахамада
ВР
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
2
Максим Спано
ЦЗ
12
Юссеф Бен-Али
ЦФ
16
Али Ахамада
ВР
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Тулуза - Марсель
3
2
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Помощники судьи:
Микаэль Аннонье
Филипп Жеанн
Резервный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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