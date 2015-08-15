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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Тулуза
Кан - Тулуза: обзор матча 15 августа 2015
Кан
15.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
69'
Д. Да Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Тулуза
90'
Красная карточка
У. Спайич
89'
Желтая карточка
Т. Думбия
82'
Замена
Сомалья
️️️️
Ж. Акпа-Акпро
82'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Э. Дидо
78'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
78'
Замена
А. Регаттен
️️️️
О. Трехо
Замена
Н. Соб
️️️️
Ж. Адеоти
76'
69'
Желтая карточка
Э. Дидо
ГОЛ! 1:0!
Д. Да Силва
Пас отдал
Ж. Фере
69'
Замена
Ч. Алхадур
️️️️
Э. Имороу
52'
Замена
Э. Базиль
️️️️
Л. Нангис
46'
Желтая карточка
Ж. Адеоти
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Кан
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
2
Николя Соб
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
2
Максим Спано
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
7
Сомалья
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
28
Михай Роман
ПП
3-4-2
1
Веркутр
15
Имороу
3
Да Силва
8
Аппиа
11
Бесса
22
Делаплас
18
Адеоти
25
Фере
7
Нангис
9
Делор
4-2-1-3
1
Гойкоэчеа
24
Нинков
27
Кана-Бийик
29
Мубандже
25
Спайич
17
Дидо
3
Думбия
8
Трехо
22
Брейтуэйт
26
Акпа-Акпро
10
Бен-Йеддер
15
Имороу
44
Алхадур
44
Алхадур
15
Имороу
18
Адеоти
2
Соб
2
Соб
18
Адеоти
7
Нангис
20
Базиль
20
Базиль
7
Нангис
26
Акпа-Акпро
7
Сомалья
7
Сомалья
26
Акпа-Акпро
17
Дидо
14
Бодигер
14
Бодигер
17
Дидо
8
Трехо
17
Регаттен
17
Регаттен
8
Трехо
Остались в запасе
Кан
Тулуза
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
2
Максим Спано
ЦЗ
16
Али Ахамада
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
28
Михай Роман
ПП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Остались в запасе
2
Максим Спано
ЦЗ
16
Али Ахамада
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
28
Михай Роман
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Кан - Тулуза
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Помощники судьи:
Гийом Дебар
Микаэль Ламуш
Резервный судья:
Оливье Юссе
Стадион:
Мишель д'Орнано
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