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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ливерпуль
Борнмут - Ливерпуль: обзор матча 17 апреля 2016
Борнмут
17.04.2016, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
90+3'
Д. Кинг
41'
Р. Фирмино
45+2'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Ливерпуль
ГОЛ! 1:2!
Д. Кинг
Пас отдал
Э. Сурман
90'
+3
78'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Айб
Замена
К. Уилсон
️️️️
М. Ритчи
77'
75'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
67'
Замена
М. Сахо
️️️️
К. Туре
Замена
М. Пью
️️️️
М. Градель
59'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Айб
Замена
Л. Граббан
️️️️
Д. Станислас
45'
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Макс Градель
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Марк Пью
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Боруц
4
Элфик
27
Кук
2
Фрэнсис
30
Ритчи
21
Дэниелс
10
Градель
16
Сурман
32
Гослинг
19
Станислас
7
Кинг
4-3-3
12
Уорд
8
Рэндалл
6
Стюарт
2
Туре
14
Смит
6
Лейва
7
Аллен
9
Ожо
9
Фирмино
15
Старридж
33
Айб
10
Градель
8
Пью
8
Пью
10
Градель
30
Ритчи
13
Уилсон
13
Уилсон
30
Ритчи
19
Станислас
11
Граббан
11
Граббан
19
Станислас
2
Туре
12
Сахо
12
Сахо
2
Туре
33
Айб
10
Лаллана
10
Лаллана
33
Айб
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
23
Адам Федеричи
ВР
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
23
Адам Федеричи
ВР
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (в повторе, 20:00)
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