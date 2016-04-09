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Уотфорд - Эвертон
Уотфорд - Эвертон: обзор матча 09 апреля 2016
Уотфорд
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
45'
Х. Холебас
45'
Д. МакКарти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Эвертон
90'
Замена
Р. Мори
️️️️
Ф. Ягиелка
Желтая карточка
О. Игало
90'
Замена
М. Суарес
️️️️
Э. Капу
82'
78'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Ж. Деулофеу
65'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Р. Баркли
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
59'
Замена
А. Гедиура
️️️️
В. Бехрами
45'
ГОЛ! 1:1!
Х. Холебас
45'
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакКарти
43'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Желтая карточка
Э. Капу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
25
Холебас
20
Кэткарт
3
Бритос
44
Паредес
6
Капу
26
Уотсон
85
Бехрами
14
Хурадо
14
Дини
9
Игало
4-4-2
1
Жоэль
23
Коулмен
19
Ягиелка
6
Стоунз
3
Бэйнс
12
Леннон
18
Бэрри
6
Баркли
16
МакКарти
10
Деулофеу
9
Лукаку
6
Капу
4
Суарес
4
Суарес
6
Капу
85
Бехрами
6
Гедиура
6
Гедиура
85
Бехрами
14
Хурадо
39
Амрабат
39
Амрабат
14
Хурадо
19
Ягиелка
26
Мори
26
Мори
19
Ягиелка
6
Баркли
8
Клеверли
8
Клеверли
6
Баркли
10
Деулофеу
87
Миральяс
87
Миральяс
10
Деулофеу
Остались в запасе
Уотфорд
Эвертон
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
Остались в запасе
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Уотфорд - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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