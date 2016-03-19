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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Астон Вилла
Суонси - Астон Вилла: обзор матча 19 марта 2016
Суонси
19.03.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
54'
Ф. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Астон Вилла
Желтая карточка
Л. Бриттон
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Лескотт
Желтая карточка
У. Раутледж
87'
Замена
У. Раутледж
️️️️
С. Кингсли
86'
Замена
К. Ноутон
️️️️
М. Барроу
78'
74'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
К. Хиль
61'
Замена
А. Грин
️️️️
Ж. Верету
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
59'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фернандес
54'
Замена
Л. Бриттон
️️️️
К. Сун-Юн
45'
27'
Желтая карточка
А. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Фабиански
3
Кингсли
22
Ранхель
6
Фернандес
5
Уилльямс
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
77
Барроу
4
Корк
10
Сигурдссон
18
Гомис
4-2-2-2
1
Гьюзан
26
Кларк
15
Лескотт
21
Хаттон
26
Сиссоко
5
Гуйе
8
Вествуд
17
Верету
10
Хиль
10
Айю
39
Жестеде
77
Барроу
26
Ноутон
26
Ноутон
77
Барроу
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
3
Кингсли
15
Раутледж
15
Раутледж
3
Кингсли
10
Хиль
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
10
Хиль
17
Верету
19
Грин
19
Грин
17
Верету
Остались в запасе
Суонси
Астон Вилла
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Суонси - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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