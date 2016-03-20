Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сандерленд
Ньюкасл - Сандерленд: обзор матча 20 марта 2016
Ньюкасл
20.03.2016, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
83'
А. Митрович
44'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сандерленд
90'
Желтая карточка
В. Манноне
84'
Замена
Л. Каттермол
️️️️
Я. Кирхгофф
Желтая карточка
А. Митрович
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Вейналдум
83'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Э. Таунсенд
76'
75'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
В. Хазри
73'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Ю. Кабуль
Замена
В. Анита
️️️️
Д. Янмат
71'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Д. Коулбэк
62'
Желтая карточка
Д. Шелви
52'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Желтая карточка
Д. Янмат
36'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
3-4-1-2
33
Эллиот
24
Ласселлс
22
Янмат
99
Мбемба
26
Шелви
4
Коулбэк
23
Вейналдум
17
Сиссоко
25
Таунсенд
9
Митрович
22
Перес
3-3-1-3
1
Манноне
2
Йедлин
4
Кабуль
5
Коне
27
Кирхгофф
6
М'Вила
15
ван Анхолт
6
Родуэлл
16
Борини
9
Дефо
10
Хазри
4
Коулбэк
6
Де Йонг
6
Де Йонг
4
Коулбэк
22
Янмат
6
Анита
6
Анита
22
Янмат
25
Таунсенд
61
Сиссе
61
Сиссе
25
Таунсенд
4
Кабуль
16
О'Ши
16
О'Ши
4
Кабуль
27
Кирхгофф
6
Каттермол
6
Каттермол
27
Кирхгофф
10
Хазри
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Хазри
Остались в запасе
Ньюкасл
Сандерленд
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ньюкасл - Сандерленд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Ньюкасл
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+