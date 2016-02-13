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Кристал Пэлас - Уотфорд
Кристал Пэлас - Уотфорд: обзор матча 13 февраля 2016
Кристал Пэлас
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
45'
Э. Адебайор
16'
Т. Дини (П)
82'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Уотфорд
Красная карточка
П. Суаре
90'
+4
82'
ГОЛ! 1:2!
Т. Дини
77'
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Матч
73'
71'
Замена
М. Суарес
️️️️
Э. Капу
62'
Замена
А. Абди
️️️️
Н. Амрабат
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
К. Уикхэм
45'
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
К. Уикхэм
45'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Дини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
4-3-1-2
13
Хеннесси
17
Делэйни
24
Данн
27
Суаре
25
Уорд
29
Кабай
15
Йединак
77
Матч
10
Заа
25
Адебайор
13
Уикхэм
4-1-2-3
1
Гомес
12
Ньом
20
Кэткарт
4
Предль
15
Аке
6
Капу
85
Бехрами
26
Уотсон
14
Дини
39
Амрабат
9
Игало
13
Уикхэм
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
13
Уикхэм
77
Матч
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
77
Матч
6
Капу
4
Суарес
4
Суарес
6
Капу
39
Амрабат
22
Абди
22
Абди
39
Амрабат
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Уотфорд
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Кристал Пэлас - Уотфорд
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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