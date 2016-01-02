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Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 02 января 2016
Вест Бромвич
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
61'
С. Сессеньон
90+3'
Д. Эванс
81'
Д. Уолтерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
Желтая карточка
К. Брант
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Д. Эванс
90'
+3
Замена
К. МакМанаман
️️️️
К. Гарднер
90'
+2
85'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Д. Шакири
Замена
С. Бераино
️️️️
К. Якоб
85'
83'
Красная карточка
Д. Кэмерон
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Хоселу
76'
Желтая карточка
М. Арнаутович
68'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Г. Уилэн
64'
Замена
Хоселу
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 1:0!
С. Сессеньон
Пас отдал
Д. Моррисон
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-5-1-1
13
Майхилл
35
Эванс
36
Маколи
15
Доусон
24
Флетчер
8
Гарднер
7
Моррисон
11
Брант
29
Сессеньон
22
Якоб
17
Ламберт
3-2-1-1-3
1
Батлэнд
5
Кэмерон
2
Вольшайд
17
Шоукросс
8
Джонсон
33
Питерс
12
Уилэн
10
Шакири
7
Арнаутович
17
Афеллай
9
Кркич
8
Гарднер
20
МакМанаман
20
МакМанаман
8
Гарднер
22
Якоб
38
Бераино
38
Бераино
22
Якоб
10
Шакири
16
Адам
16
Адам
10
Шакири
9
Кркич
13
Хоселу
13
Хоселу
9
Кркич
12
Уилэн
19
Уолтерс
19
Уолтерс
12
Уилэн
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Хоуторнс
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