Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Норвич Сити
Тоттенхэм - Норвич Сити: обзор матча 26 декабря 2015
Тоттенхэм
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Норвич Сити
25'
Г. Кейн (П)
42'
Г. Кейн
80'
Т. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Норвич Сити
Замена
Н. Шадли
️️️️
М. Дембеле
86'
ГОЛ! 3:0!
Т. Кэрролл
Пас отдал
Б. Дэвис
80'
79'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Р. Брэди
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Алли
79'
77'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Желтая карточка
Э. Дайер
74'
73'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
Ю. Мулумбу
73'
Замена
Г. Дорранс
️️️️
В. Оджиджа-Офое
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
К. Эриксен
72'
45'
+1
Желтая карточка
А. Теттей
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
4
Дэвис
2
Уокер
8
Дембеле
24
Эриксен
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
4-5-1
1
Радд
16
Мартин
13
Ольссон
4
Бассонг
6
Беннетт
6
Теттей
27
Редмонд
21
Мулумбу
8
Оджиджа-Офое
11
Брэди
35
Джером
8
Дембеле
89
Шадли
89
Шадли
8
Дембеле
24
Эриксен
14
Кэрролл
14
Кэрролл
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
7
Сон
8
Алли
21
Мулумбу
16
Хаусон
16
Хаусон
21
Мулумбу
8
Оджиджа-Офое
18
Дорранс
18
Дорранс
8
Оджиджа-Офое
11
Брэди
70
Мбокани
70
Мбокани
11
Брэди
Остались в запасе
Тоттенхэм
Норвич Сити
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Тоттенхэм - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
Спорт Плюс
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Норвич Сити
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+