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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 26 декабря 2015
Астон Вилла
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
61'
Ж. Айю (П)
45+2'
А. Крессуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
Желтая карточка
Д. Лескотт
90'
+4
85'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
М. Сарате
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Верету
83'
Желтая карточка
А. Хаттон
78'
75'
Замена
А. Сонг
️️️️
А. Крессуэлл
74'
Желтая карточка
Ш. Куяте
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Айю
61'
58'
Желтая карточка
Д. Коллинс
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Крессуэлл
Пас отдал
М. Антонио
45'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Д. Томкинс
Замена
К. Хиль
️️️️
К. Санчес
38'
13'
Желтая карточка
А. Огбонна
Желтая карточка
Л. Бакуна
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
32
Стефен Хендри
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
40
Джэр Парфитт-Уильямс
ЦФ
3-2-3-2
1
Гьюзан
5
Окоре
15
Лескотт
21
Хаттон
8
Вествуд
5
Гуйе
15
Санчес
17
Верету
10
Бакуна
39
Жестеде
10
Айю
4-1-2-3
13
Адриан
5
Томкинс
21
Огбонна
39
Коллинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
14
Мба Обьянг
9
Сарате
18
Антонио
13
Валенсия
15
Санчес
10
Хиль
10
Хиль
15
Санчес
17
Верету
24
Траоре
24
Траоре
17
Верету
9
Сарате
5
Оксфорд
5
Оксфорд
9
Сарате
5
Томкинс
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
5
Томкинс
3
Крессуэлл
8
Сонг
8
Сонг
3
Крессуэлл
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Реми Гард
40
Джэр Парфитт-Уильямс
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
40
Джэр Парфитт-Уильямс
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
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