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Уотфорд - Ливерпуль
Уотфорд - Ливерпуль: обзор матча 20 декабря 2015
Уотфорд
20.12.2015, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Ливерпуль
3'
Н. Аке
15'
О. Игало
85'
О. Игало
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ливерпуль
Замена
А. Гедиура
️️️️
О. Игало
89'
ГОЛ! 3:0!
О. Игало
Пас отдал
В. Бехрами
85'
Замена
В. Бехрами
️️️️
А. Абди
80'
Желтая карточка
М. Бритос
78'
Замена
И. Анья
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
76'
74'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Р. Фирмино
74'
Замена
Д. Айб
️️️️
А. Лаллана
41'
Замена
Д. Ориги
️️️️
М. Шкртел
39'
Травма
М. Шкртел
ГОЛ! 2:0!
О. Игало
Пас отдал
Т. Дини
15'
ГОЛ! 1:0!
Н. Аке
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
58
Обби Уларе
ЦФ
Ливерпуль
1
Райан Фултон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
15
Аке
20
Кэткарт
3
Бритос
12
Ньом
6
Капу
14
Хурадо
26
Уотсон
22
Абди
14
Дини
9
Игало
4-1-2-2-1
1
Богдан
17
Клайн
12
Сахо
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
6
Лейва
14
Хендерсон
10
Лаллана
11
Коутиньо
9
Фирмино
22
Абди
85
Бехрами
85
Бехрами
22
Абди
9
Игало
6
Гедиура
6
Гедиура
9
Игало
14
Хурадо
21
Анья
21
Анья
14
Хурадо
37
Шкртел
27
Ориги
27
Ориги
37
Шкртел
10
Лаллана
33
Айб
33
Айб
10
Лаллана
9
Фирмино
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Фирмино
Остались в запасе
Уотфорд
Ливерпуль
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Райан Фултон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
58
Обби Уларе
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Фултон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Уотфорд - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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