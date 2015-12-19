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Сток Сити - Кристал Пэлас
Сток Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 19 декабря 2015
Сток Сити
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
76'
Б. Кркич (П)
45+1'
К. Уикхэм (П)
89'
Л. Чхун-Ен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Кристал Пэлас
89'
ГОЛ! 1:2!
Л. Чхун-Ен
81'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
В. Заа
79'
Замена
Д. Матч
️️️️
Д. Панчеон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Кркич
76'
Замена
Ч. Адам
️️️️
М. ван Гинкел
75'
Желтая карточка
И. Афеллай
68'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Г. Уилэн
65'
64'
Замена
М. Шамах
️️️️
К. Уикхэм
Желтая карточка
Д. Шакири
52'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Уикхэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
2
Вольшайд
8
Джонсон
8
ван Гинкел
12
Уилэн
10
Шакири
7
Арнаутович
9
Кркич
17
Афеллай
4-4-1-1
13
Хеннесси
25
Уорд
24
Данн
27
Суаре
17
Делэйни
11
Боласи
16
Ледли
11
МакАртур
40
Панчеон
10
Заа
13
Уикхэм
8
ван Гинкел
16
Адам
16
Адам
8
ван Гинкел
12
Уилэн
19
Уолтерс
19
Уолтерс
12
Уилэн
10
Заа
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
10
Заа
40
Панчеон
77
Матч
77
Матч
40
Панчеон
13
Уикхэм
27
Шамах
27
Шамах
13
Уикхэм
Остались в запасе
Сток Сити
Кристал Пэлас
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сток Сити - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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