Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Суонси
Астон Вилла - Суонси: обзор матча 24 октября 2015
Астон Вилла
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
62'
Ж. Айю
68'
Г. Сигурдссон
87'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Суонси
90'
Замена
Эдер
️️️️
Б. Гомис
87'
ГОЛ! 1:2!
А. Айю
Пас отдал
К. Ноутон
85'
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Шелви
Замена
А. Траоре
️️️️
Г. Агбонлахор
85'
Желтая карточка
К. Ричардсон
77'
76'
Замена
М. Барроу
️️️️
Д. Монтеро
Замена
К. Хиль
️️️️
Д. Грилиш
74'
73'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
68'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
Ж. Айю
Пас отдал
Г. Агбонлахор
62'
31'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Желтая карточка
М. Ричардс
31'
29'
Желтая карточка
К. Ноутон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
24
Эдер
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Гьюзан
15
Ричардсон
21
Хаттон
15
Лескотт
4
Ричардс
5
Гуйе
10
Бакуна
10
Грилиш
10
Айю
11
Агбонлахор
39
Жестеде
4-3-2-1
22
Фабиански
26
Ноутон
5
Уилльямс
6
Фернандес
3
Тэйлор
10
Монтеро
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
10
Сигурдссон
24
Айю
18
Гомис
10
Грилиш
10
Хиль
10
Хиль
10
Грилиш
11
Агбонлахор
24
Траоре
24
Траоре
11
Агбонлахор
26
Шелви
4
Корк
4
Корк
26
Шелви
10
Монтеро
77
Барроу
77
Барроу
10
Монтеро
18
Гомис
24
Эдер
24
Эдер
18
Гомис
Остались в запасе
Астон Вилла
Суонси
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Астон Вилла - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Суонси
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+