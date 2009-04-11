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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 11 апреля 2009
Лацио
11.04.2009, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
4 : 2
Завершен
Рома
2'
Г. Пандев
4'
М. Сарате
58'
Ш. Лихтштайнер
85'
А. Коларов
10'
Ф. Мексес
80'
Д. Де Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Д. Писарро
Желтая карточка
С. Маури
ГОЛ! 4:2!
А. Коларов
Замена
С. Маури
️️️️
П. Фоджа
ГОЛ! 3:2!
Д. Де Росси
Желтая карточка
Ф. Мексес
Красная карточка
Матузалем
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Вторая желтая
Ф. Мексес
Замена
М. Тонетто
️️️️
М. Бриги
Замена
Т. Рокки
️️️️
М. Сарате
Вторая желтая
К. Пануччи
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 3:1!
Ш. Лихтштайнер
Замена
Ж. Менез
️️️️
С. Перротта
Желтая карточка
К. Пануччи
Желтая карточка
К. Брокки
12'
Желтая карточка
Д. Писарро
10'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мексес
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 2:0!
М. Сарате
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Матузалем
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Рома
0
Макс Тонетто
ЛЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
11
Коларов
14
Розегнал
13
Сивилья
2
Лихтштайнер
17
Фоджа
24
Ледесма
27
Матузалем
32
Брокки
9
Сарате
21
Пандев
4-4-2
32
Дони
16
Мотта
0
Пануччи
5
Мексес
6
Риисе
4
Бриги
7
Писарро
16
Де Росси
20
Перротта
10
Баптиста
10
Тотти
2
Лихтштайнер
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
2
Лихтштайнер
17
Фоджа
6
Маури
6
Маури
17
Фоджа
9
Сарате
18
Рокки
18
Рокки
9
Сарате
4
Бриги
0
Тонетто
0
Тонетто
4
Бриги
7
Писарро
11
Таддеи
11
Таддеи
7
Писарро
20
Перротта
7
Менез
7
Менез
20
Перротта
Остались в запасе
Лацио
Рома
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Усман Дабо
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
Главный тренер
Делио Росси
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Усман Дабо
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
Остались в запасе
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Лацио - Рома
3
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт" 16:50 (прямая)
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