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Норвич Сити - Сток Сити
Норвич Сити - Сток Сити: обзор матча 22 августа 2015
Норвич Сити
22.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
28'
Р. Мартин
11'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Сток Сити
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Д. Хаусон
86'
85'
Желтая карточка
Э. Питерс
Желтая карточка
С. Уиттакер
82'
79'
Замена
Ч. Адам
️️️️
М. ван Гинкел
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Хулахан
77'
Желтая карточка
А. Теттей
62'
57'
Замена
Хоселу
️️️️
М. Арнаутович
57'
Замена
С. Айрленд
️️️️
И. Афеллай
Желтая карточка
С. Бассонг
47'
Желтая карточка
Р. Мартин
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Мартин
Пас отдал
Н. Редмонд
28'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Шакири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЛП
12
Гленн Уилэн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-5-1-1
26
Радди
3
Уиттакер
4
Бассонг
16
Мартин
11
Брэди
6
Теттей
14
Хулахан
27
Редмонд
18
Дорранс
16
Хаусон
35
Джером
4-1-2-1-2
1
Батлэнд
8
Джонсон
5
Кэмерон
5
Муниеса
33
Питерс
12
Уилэн
8
ван Гинкел
17
Афеллай
10
Шакири
7
Арнаутович
92
Диуф
14
Хулахан
4
Джонсон
4
Джонсон
14
Хулахан
16
Хаусон
19
О'Нил
19
О'Нил
16
Хаусон
8
ван Гинкел
16
Адам
16
Адам
8
ван Гинкел
17
Афеллай
7
Айрленд
7
Айрленд
17
Афеллай
7
Арнаутович
13
Хоселу
13
Хоселу
7
Арнаутович
Остались в запасе
Норвич Сити
Сток Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
11
Льюис Граббан
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
24
Шей Гивен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
11
Льюис Граббан
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Норвич Сити - Сток Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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