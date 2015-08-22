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АПЛ 2026/2027
Лестер - Тоттенхэм
Лестер - Тоттенхэм: обзор матча 22 августа 2015
Лестер
22.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
82'
Р. Марез
81'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Тоттенхэм
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Р. Марез
90'
+4
Желтая карточка
Э. Кинг
90'
+1
88'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Р. Мэйсон
83'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
ГОЛ! 1:1!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Варди
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алли
Пас отдал
Н. Шадли
Замена
Г. Инлер
️️️️
Д. Дринкуотер
80'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Олбрайтон
78'
77'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
М. Дембеле
65'
Замена
Д. Алли
️️️️
Э. Ламела
60'
Желтая карточка
Э. Дайер
31'
Желтая карточка
Э. Ламела
29'
Желтая карточка
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Деле Алли
АП
17
Джошуа Онома
АП
3-4-1-2
1
Шмейхель
2
Де Лат
5
Морган
6
Хут
27
Шлупп
10
Кинг
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
3-3-2-1-1
1
Льорис
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
15
Дайер
2
Уокер
8
Мэйсон
4
Дэвис
89
Шадли
8
Дембеле
9
Ламела
9
Кейн
11
Олбрайтон
91
Канте
91
Канте
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
88
Инлер
88
Инлер
4
Дринкуотер
26
Марез
11
Ульоа
11
Ульоа
26
Марез
8
Дембеле
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Дембеле
8
Мэйсон
6
Бенталеб
6
Бенталеб
8
Мэйсон
9
Ламела
8
Алли
8
Алли
9
Ламела
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
32
Марк Шварцер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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