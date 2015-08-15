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Уотфорд - Вест Бромвич
Уотфорд - Вест Бромвич: обзор матча 15 августа 2015
Уотфорд
15.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вест Бромвич
Желтая карточка
А. Ньом
90'
+1
90'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
С. Бераино
69'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Р. Ламберт
66'
Желтая карточка
Р. Ламберт
62'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
К. Гарднер
Замена
А. Абди
️️️️
М. Лаюн
55'
Замена
А. Диаманти
️️️️
Х. Холебас
46'
31'
Желтая карточка
Й. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уотфорд
29
Рене Гилмартин
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
25
Холебас
4
Предль
20
Кэткарт
12
Ньом
6
Капу
85
Бехрами
21
Анья
14
Хурадо
14
Дини
9
Игало
4-4-2
13
Майхилл
8
Гарднер
36
Маколи
15
Доусон
13
Ольссон
7
Моррисон
24
Флетчер
22
Якоб
11
Брант
17
Ламберт
38
Бераино
19
Лаюн
19
Лаюн
Лаюн
22
Абди
22
Абди
Лаюн
25
Холебас
23
Диаманти
23
Диаманти
25
Холебас
38
Бераино
20
МакМанаман
20
МакМанаман
38
Бераино
17
Ламберт
16
МакКлин
16
МакКлин
17
Ламберт
8
Гарднер
23
Рондон
23
Рондон
8
Гарднер
Остались в запасе
Уотфорд
Вест Бромвич
29
Рене Гилмартин
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Джек Роуз
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
29
Рене Гилмартин
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
13
Джек Роуз
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Уотфорд - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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