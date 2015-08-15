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Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм - Сток Сити: обзор матча 15 августа 2015
Тоттенхэм
15.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
19'
Э. Дайер
45+2'
Н. Шадли
78'
М. Арнаутович (П)
83'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сток Сити
90'
+1
Замена
Ч. Адам
️️️️
М. Арнаутович
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Диуф
Пас отдал
С. Айрленд
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Арнаутович
73'
Желтая карточка
М. Муниеса
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Р. Мэйсон
69'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Г. Кейн
64'
59'
Замена
Хоселу
️️️️
Д. Уолтерс
59'
Замена
С. Айрленд
️️️️
М. ван Гинкел
Желтая карточка
Б. Дэвис
48'
ГОЛ! 2:0!
Н. Шадли
Пас отдал
Б. Дэвис
45'
+2
Желтая карточка
К. Уокер
24'
ГОЛ! 1:0!
Э. Дайер
Пас отдал
К. Эриксен
19'
8'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
89
Насер Шадли
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЛП
12
Гленн Уилэн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
8
Мэйсон
2
Уокер
8
Дембеле
89
Шадли
24
Эриксен
9
Кейн
4-1-3-2
1
Батлэнд
8
Джонсон
5
Кэмерон
5
Муниеса
33
Питерс
12
Уилэн
19
Уолтерс
8
ван Гинкел
17
Афеллай
7
Арнаутович
92
Диуф
8
Мэйсон
6
Бенталеб
6
Бенталеб
8
Мэйсон
9
Кейн
9
Ламела
9
Ламела
9
Кейн
8
ван Гинкел
7
Айрленд
7
Айрленд
8
ван Гинкел
7
Арнаутович
16
Адам
16
Адам
7
Арнаутович
19
Уолтерс
13
Хоселу
13
Хоселу
19
Уолтерс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сток Сити
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
24
Шей Гивен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Деле Алли
АП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Тоттенхэм - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
Футбол 1
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