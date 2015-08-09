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Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 09 августа 2015
Ньюкасл
09.08.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
42'
П. Сиссе
48'
Д. Вейналдум
24'
Г. Пелле
79'
Ш. Лонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
90'
+3
Желтая карточка
Г. Пелле
87'
Желтая карточка
С. Дэвис
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Д. Вейналдум
81'
79'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Лонг
Пас отдал
Д. Тадич
Желтая карточка
А. Митрович
75'
Замена
А. Митрович
️️️️
П. Сиссе
75'
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
В. Анита
68'
65'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Родригес
60'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Желтая карточка
Д. Коулбэк
55'
ГОЛ! 2:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Г. Обертан
48'
46'
Замена
К. Мартина
️️️️
С. Соареш
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
42'
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пелле
Пас отдал
С. Соареш
12'
Желтая карточка
С. Соареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-5-1
23
Крул
21
Айдара
99
Мбемба
2
Колоччини
22
Янмат
6
Анита
23
Вейналдум
17
Сиссоко
4
Коулбэк
32
Обертан
61
Сиссе
4-2-2-2
1
Стекеленбург
21
Соареш
4
Йошида
6
Фонте
23
Таргетт
10
Дэвис
2
Ваньяма
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
16
Родригес
6
Анита
24
Тиоте
24
Тиоте
6
Анита
23
Вейналдум
6
Де Йонг
6
Де Йонг
23
Вейналдум
61
Сиссе
9
Митрович
9
Митрович
61
Сиссе
21
Соареш
15
Мартина
15
Мартина
21
Соареш
16
Родригес
7
Лонг
7
Лонг
16
Родригес
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
13
Пауло Газзанига
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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