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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Палермо
Фиорентина - Палермо: обзор матча 08 марта 2009
Фиорентина
08.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Палермо
56'
Ф. Микколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Палермо
Замена
Д. Суччи
️️️️
Э. Кавани
Замена
Д. Тедеско
️️️️
Р. Гуана
Замена
С. Кьер
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
Э. Бонаццоли
Замена
Э. Бонаццоли
️️️️
М. Донадель
ГОЛ! 0:1!
Ф. Микколи
Желтая карточка
Ч. Бово
Желтая карточка
Р. Гуана
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
М. Карроццьери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
11
Роберто Гуана
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
77
Франко Семиоли
ПП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
4
Джованни Тедеско
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
4-1-2-2
1
Фрей
21
Паскуаль
5
Гамберини
3
Дайнелли
16
Комотто
30
Мело
18
Монтоливо
33
Донадель
12
Муту
19
Джилардино
4-1-2-2
32
Амелия
6
Кассани
80
Карроццьери
83
Бово
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
11
Гуана
23
Ночерино
10
Микколи
10
Кавани
33
Донадель
32
Бонаццоли
32
Бонаццоли
33
Донадель
77
Семиоли
77
Семиоли
11
Гуана
4
Тедеско
4
Тедеско
11
Гуана
10
Микколи
24
Кьер
24
Кьер
10
Микколи
10
Кавани
19
Суччи
19
Суччи
10
Кавани
Остались в запасе
Фиорентина
Палермо
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Фиорентина - Палермо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:20 (в записи)
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