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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда - Гамбия
Уганда - Гамбия: обзор матча 09 июня 2015
Уганда
09.06.2015, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Гамбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уганда - Гамбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
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29.05.2026
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Кувейт
2 : 2
18.11.2025
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