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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Доминиканская Республика - Белиз
Доминиканская Республика - Белиз: обзор матча 11 июня 2015
Доминиканская Республика
11.06.2015, четверг, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Белиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Доминиканская Республика - Белиз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
4 : 2
04.06.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
1 : 0
10.10.2025
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Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
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09.09.2025
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Доминиканская Республика
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23.06.2025
Суринам
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
Коста-Рика
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19.06.2025
Доминиканская Республика
Белиз
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
0 : 0
14.10.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Белиз
0 : 2
08.06.2025
Панама
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Монтсеррат
1 : 0
05.06.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гайана
3 : 1
12.06.2024
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
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