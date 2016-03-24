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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Вьетнам - Китайский Тайбэй
Вьетнам - Китайский Тайбэй: обзор матча 24 марта 2016
Вьетнам
24.03.2016, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа F, 9 тур
4 : 1
Завершен
Китайский Тайбэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вьетнам - Китайский Тайбэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
3 : 0
26.03.2026
Бангладеш
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
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1 : 6
14.10.2025
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