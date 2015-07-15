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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ривер Плейт - Гуарани
Ривер Плейт - Гуарани: обзор матча 15 июля 2015
Ривер Плейт
15.07.2015, среда, 03:00
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Гуарани
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Личные встречи
Статистика матча Ривер Плейт - Гуарани
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