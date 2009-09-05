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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Андорра
Украина - Андорра: обзор матча 05 сентября 2009
Украина
05.09.2009, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 9 тур
5 : 0
Завершен
Андорра
20'
А. Ярмоленко
45+2'
А. Милевский
72'
А. Шевченко (П)
90+1'
А. Милевский (П)
90+5'
Е. Селезнев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Андорра
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Е. Селезнев
+5
+3
Желтая карточка
Х. Айяла
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Милевский
+1
Желтая карточка
М. Валес
Замена
️️️️
С. Морено
Замена
В. Гоменюк
️️️️
А. Шевченко
Замена
️️️️
М. Виейра
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Шевченко
Замена
А. Гай
️️️️
О. Гусев
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Воронин
ГОЛ! 2:0!
А. Милевский
Пас отдал
А. Воронин
+2
Желтая карточка
А. Воронин
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
О. Гусев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ЛЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
10
Андрей Воронин
АП
15
Артем Милевский
АП
9
Олег Гусев
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
3
Марк Валес
ЛЗ
22
Давид Манейро
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ПЗ
11
Серхи Морено
ЛП
8
Марсио Виейра
ЦП
5
Фернандо Силва
ЦФ
Главный тренер
Давид Родриго
Украина
1
Станислав Богуш
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
18
Алексей Гай
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-1-3-2
12
Пятов
14
Кобин
5
Чигринский
5
Кучер
16
Мандзюк
4
Тимощук
7
Ярмоленко
15
Милевский
9
Гусев
7
Шевченко
10
Воронин
3-2-1
1
Хосеп Гомес
18
Айяла
22
Манейро
3
Валес
8
Виейра
11
Морено
5
Силва
9
Гусев
18
Гай
18
Гай
9
Гусев
10
Воронин
11
Селезнев
11
Селезнев
10
Воронин
7
Шевченко
11
Гоменюк
11
Гоменюк
7
Шевченко
Остались в запасе
Украина
Андорра
1
Станислав Богуш
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Давид Родриго
Остались в запасе
1
Станислав Богуш
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Давид Родриго
Статистика матча Украина - Андорра
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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