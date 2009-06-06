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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Австрия
Сербия - Австрия: обзор матча 06 июня 2009
Сербия
06.06.2009, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 7, 7 тур
1 : 0
Завершен
Австрия
7'
Н. Мильяш (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Австрия
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
Г. Качар
️️️️
М. Йованович
Желтая карточка
Ш. Лекса
Желтая карточка
Э. Хоффер
Желтая карточка
Б. Янкович
Желтая карточка
А. Рукавина
Желтая карточка
М. Ортлехнер
Замена
Б. Янкович
️️️️
Д. Лазович
Замена
А. Рукавина
️️️️
Н. Видич
Желтая карточка
М. Гшпурнинг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Мильяш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
0
Неманья Видич
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
0
Деян Станкович
(К)
ЦП
0
Ненад Мильяш
ЦП
0
Милош Красич
ПП
18
Данко Лазович
ЦФ
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Радомир Антич
Австрия
1
Михаэль Гшпурнинг
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
16
Пауль Шарнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
3
Мартин Штранцль
ЦЗ
3
Франц Шимер
ОП
22
Якоб Яншер
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
9
Эрвин Хоффер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карел Брюкнер
Сербия
12
Боян Исаилович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
8
Миралем Сулеймани
ЛП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Гойко Качар
ЦП
0
Бошко Янкович
ЦФ
Австрия
12
Александр Маннингер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Штефан Лекса
ЦП
11
Юмит Коркмаз
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
4-4-2
1
Стойкович
0
Видич
6
Иванович
0
Суботич
3
Драгутинович
0
Йованович
0
Станкович
0
Мильяш
0
Красич
0
Пантелич
18
Лазович
4-1-2-1
1
Гшпурнинг
16
Шарнер
14
Ортлехнер
3
Штранцль
3
Драгович
3
Шимер
22
Яншер
6
Пехливан
9
Хоффер
0
Видич
2
Рукавина
2
Рукавина
0
Видич
0
Йованович
0
Качар
0
Качар
0
Йованович
18
Лазович
0
Янкович
0
Янкович
18
Лазович
8
Лекса
8
Лекса
9
Окотие
9
Окотие
Остались в запасе
Сербия
Австрия
12
Боян Исаилович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
8
Миралем Сулеймани
ЛП
22
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Радомир Антич
12
Александр Маннингер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
11
Юмит Коркмаз
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Карел Брюкнер
Остались в запасе
12
Боян Исаилович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
8
Миралем Сулеймани
ЛП
22
Здравко Кузманович
ЦП
Остались в запасе
12
Александр Маннингер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
11
Юмит Коркмаз
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Радомир Антич
Главный тренер
Карел Брюкнер
Статистика матча Сербия - Австрия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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