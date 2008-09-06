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    Карел Брюкнер

    Тренер
    Имя Карел
    Фамилия Брюкнер
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 13 ноября 1939
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Австрия 10 4 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.09.2008 Австрия 3 : 1 Франция
    10.09.2008 Литва 2 : 0 Австрия
    11.10.2008 Фарерские острова 1 : 1 Австрия
    15.10.2008 Австрия 1 : 3 Сербия
    01.04.2009 Австрия 2 : 1 Румыния
    06.06.2009 Сербия 1 : 0 Австрия
    05.09.2009 Австрия 3 : 1 Фарерские острова
    09.09.2009 Румыния 1 : 1 Австрия
    10.10.2009 Австрия 2 : 1 Литва
    14.10.2009 Франция 3 : 1 Австрия
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