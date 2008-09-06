Карел Брюкнер
Тренер
|Имя
|Карел
|Фамилия
|Брюкнер
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|13 ноября 1939
|Имя
|Карел
|Фамилия
|Брюкнер
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|13 ноября 1939
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Австрия
|10
|4
|4
|2
|Дата
|Матч
|06.09.2008
|Австрия
|3 : 1
|Франция
|10.09.2008
|Литва
|2 : 0
|Австрия
|11.10.2008
|Фарерские острова
|1 : 1
|Австрия
|15.10.2008
|Австрия
|1 : 3
|Сербия
|01.04.2009
|Австрия
|2 : 1
|Румыния
|06.06.2009
|Сербия
|1 : 0
|Австрия
|05.09.2009
|Австрия
|3 : 1
|Фарерские острова
|09.09.2009
|Румыния
|1 : 1
|Австрия
|10.10.2009
|Австрия
|2 : 1
|Литва
|14.10.2009
|Франция
|3 : 1
|Австрия