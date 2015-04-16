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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)

Брюгге - Днепр

16.04.2015, Четверг, 22:05 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Лига Европы, 1/4 финала , первый матч Брюгге - Днепр
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 6 3 3 0 10:2 +8 12
2. Торино 6 3 2 1 9:3 +6 11
3. ХИК 6 2 0 4 5:11 -6 6
4. Копенгаген 6 1 1 4 5:13 -8 4
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