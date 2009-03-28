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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Шотландия
Нидерланды - Шотландия: обзор матча 28 марта 2009
Нидерланды
28.03.2009, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 9, 10 тур
3 : 0
Завершен
Шотландия
32'
К. Хунтелаар
45+1'
Р. ван Перси
79'
Д. Кейт (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Шотландия
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Г. Тил
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Замена
С. Схаарс
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
И. Афеллай
️️️️
К. Хунтелаар
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Кейт
Замена
А. Хаттон
️️️️
Г. Александр
Замена
С. Флетчер
️️️️
К. Миллер
Замена
У. Снейдер
️️️️
Р. ван Перси
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Роббен
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
М. ван Боммел
Желтая карточка
Н. Де Йонг
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
5
Джованни ван Бронкхорст
ЛЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Дери Ноусмит
ЦЗ
0
Грехем Александр
ЦЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Гари Тил
ЛП
0
Барри Фергюсон
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
0
Росс МакКормак
ЦФ
Нидерланды
16
Хенк Тиммер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
0
Даррен Барр
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
0
Крис Ивелумо
ЦФ
3-4-2
5
ван Бронкхорст
14
Матейсен
2
ван дер Вил
11
Роббен
6
ван Боммел
6
Де Йонг
0
Кейт
9
ван Перси
19
Хунтелаар
4-4-2
0
МакГрегор
0
Александр
0
Колдуэлл
14
Берра
0
Ноусмит
0
Фергюсон
19
Флетчер
8
Браун
0
Тил
0
МакКормак
9
Миллер
6
Де Йонг
14
Схаарс
14
Схаарс
6
Де Йонг
9
ван Перси
10
Снейдер
10
Снейдер
9
ван Перси
19
Хунтелаар
8
Афеллай
8
Афеллай
19
Хунтелаар
0
Александр
2
Хаттон
2
Хаттон
0
Александр
0
Тил
7
Моррисон
7
Моррисон
0
Тил
9
Миллер
9
Флетчер
9
Флетчер
9
Миллер
Остались в запасе
Нидерланды
Шотландия
16
Хенк Тиммер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
0
Даррен Барр
ЦЗ
21
Крейг Гордон
ВР
0
Крис Ивелумо
ЦФ
Остались в запасе
16
Хенк Тиммер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Остались в запасе
0
Даррен Барр
ЦЗ
21
Крейг Гордон
ВР
0
Крис Ивелумо
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Нидерланды - Шотландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:40 (прямая)
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